Москва, 20 декабря, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не планирует вернуться к тренерской работе, но может устроиться в научно-аналитическую группу «Челси», сообщает «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Садовников Леонид Слуцкий

По информации издания, Леонид Слуцкий с первой половины 2017 года может на полуофициальной основе устроиться работать в «Челси», в научно-аналитическую группу, так как у Слуцкого сохранились хорошие отношения с владельцем лондонского футбольного клуба Романом Абрамовичем.

Сейчас Слуцкий, покинувший должность главного тренера ЦСКА, отправился в отпуск, в Южную Америку и Антарктиду. После возвращения оттуда Слуцкий намеревался изучать английский язык в голландской лингвистической школе Вюгт. В этой школе учился языку и Карло Анчелотти, перед своим переездом в Лондон, и Гус Хиддинк.

Такие планы Леонида Слуцкого позволяют журналистам предполагать, что дальнейшую деятельность он может осуществлять в «Челси» на полуофициальной основе.