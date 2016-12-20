Воронеж, 20 декабря, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан Воронежской области» внесли депутаты Воронежской областной думы на заседании 20 декабря. Речь идет, в частности, об отмене единовременных выплат из бюджета Воронежской области женщинам при рождении ребенка.

Валентина Агабабаева-Шебашева. Дома (фрагмент). 1955

Единовременное пособие при рождении ребенка в Воронежской области составляет 20 тысяч рублей. Впрочем, с 2016 года его получали лишь те семьи, где среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Решение отменить выплаты представитель областного департамента социальной защиты, выступавший перед депутатами, объяснил необходимостью исходить из «принципа адресности и критерия нуждаемости».

«Учитывая право граждан на иные меры социальной поддержки, как из федерального, так и областного бюджета, а также дотационный характер областного бюджета и сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в регионе, возникла необходимость отмены единовременных выплат при рождении ребенка», — цитирует чиновника РИА «Воронеж».

Добавим, что сегодня федеральная единовременная выплата при рождении ребенка составляет 15,5 тыс. рублей, еще около 600 рублей выплачивается при ранней постановке на учет по беременности, также выплачивается пособие по беременности и родам.

По данным Воронежстата за январь — октябрь 2016 года, население региона сократилось на 8,5 тыс. человек. Рождаемость в Воронежской области по сравнению с 2015 годом снизилась на 3,7%: если за десять месяцев 2015 года на территории региона на свет появились 21 тыс. 722 ребенка, то в январе — октябре 2016-го уже 20 тыс. 909 детей.