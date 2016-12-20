Москва, 20 декабря, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Проект заявления Госдумы в связи с трагической гибелью посла России в Турции Андрея Карлова внес в нижнюю палату парламента комитет по международным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти Андрея Карлова у здания МИДа в Москве

Госдума призывает «парламенты государств мира и международные парламентские организации решительно осудить участившиеся в последнее время акты насилия против дипломатических представительств и их сотрудников, решительно выступить против международного терроризма в любых его проявлениях, сплотиться в целях создания эффективной антитеррористической коалиции».

В проекте постановления депутаты Госдумы заявляют о своем гневном осуждении терроризма в любых его проявлениях. «Убийство дипломатического представителя государства — тягчайшее преступление, грубейшим образом попирающее нормы международного права», — отмечается в проекте заявления.

«Виновные в совершении этой чудовищной провокации, как исполнители, так и те, кто направлял руку террориста, разжигая чувства русофобии, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной вражды, экстремизма и фанатизма, должны понести заслуженное наказание», — подчеркивают парламентарии. Кроме того, считают в Госдуме, должны быть приняты дополнительные меры безопасности, «исключающие в дальнейшем саму возможность нападения на глав и сотрудников российских дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом».

Депутаты призывают к безотлагательному налаживанию эффективного взаимодействия правоохранительных органов и других ведомств Российской Федерации, Турецкой Республики и других государств, ставящих не на словах, а на деле своей целью полное искоренение терроризма в отдельном регионе и в мире в целом.

Депутаты сообщают также о своей поддержке заявления Совбеза ООН от 19 декабря 2016 года, в котором, в частности, отмечается необходимость привлечения к ответственности как исполнителей, организаторов, так и спонсоров терроризма. Российские парламентарии призывают парламенты государств — членов Организации Объединенных Наций принять необходимые законодательные меры против спонсоров террористической деятельности.

Кроме того, депутаты считают напрасными надежды тех, «кто самым подлым способом, убийствами и запугиваниями, пытается помешать полноформатному сотрудничеству между Россией и Турцией, кто всячески препятствует созданию подлинной антитеррористической коалиции, нацеленной на достижение безопасности и стабильности в масштабах всего Евразийского континента».

Решительное и однозначное осуждение теракта в Анкаре руководством Турецкой Республики подтверждает уверенность парламентариев в том, что российско-турецкое сотрудничество, невзирая на все усилия его противников, будет по-настоящему эффективным и созидательным.

«Именно такое развитие событий, ведущее к установлению мира и спокойствия в регионе, полному освобождению от террористов всех населенных пунктов и восстановлению мирной жизни в многострадальной Сирии, по единодушному мнению депутатов Государственной думы, станет лучшим памятником мужественному сыну нашего народа — Андрею Геннадьевичу Карлову», — говорится в документе.

Ожидается, что Госдума примет заявление на завершающем осеннюю сессию пленарном заседании 21 декабря.