Волгоград, 21 декабря, 2016, 01:39 — ИА Регнум. В Волгоградской области жители многоквартирных домов были вынуждены вместе с взносом за капитальный ремонт оплачивать еще и комиссию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 21 декабря, при этом комиссионное вознаграждение с собственников жилья взималось незаконно.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоём доме будет играть музыка»

В ходе надзорной проверки выяснилось, что «Почта России» имеет право принимать платежи за капитальный ремонт по договору, заключенному с «Региональным фондом капремонт многоквартирных домов». При этом ФГУП «Почта России» с плательщика удерживало комиссию, размер которой учреждение предприятие устанавливало самостоятельно.

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За два года в капремонт домов в Волгограде вложат почти 1,4 млрд рублей

Как пояснили в прокуратуре, это противоречит нормам гражданского законодательства, то есть взимание комиссии является незаконным. При этом у жителей многих населенных пунктов региона зачастую нет другой возможности произвести оплату взносов на капитальный ремонт кроме как через почтовые отделения.

В региональный комитет ЖКХ прокурор внес представление об устранении выявленного нарушения. В итоге администрация области внесла изменения в Порядок определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса региональному фонду капремонта. Теперь все взимаемые комиссионные сборы будут оплачиваться не из кармана собственников жилья, а за счет бюджетной субсидии.

Также дисциплинарное наказание за допущенные нарушения в виде замечания понес начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда комитета ЖКХ.

На сегодня в Волгоградской области размер взноса за капремонт за каждый квадратный метр жилья составляет 5,9 рубля. По решению местных депутатов в следующем году повышение не планируется. Всего за время действия программы собственники жилья в регионе заплатили 2,4 млрд рублей, 1,1 млрд из которых уже потрачены по назначению. Собираемость превысила 76,5%. Уже проведены работы на 1,1 млрд рублей.