Липецк, 20 декабря, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Доходы бюджета Липецка в 2017 году составят 8 млрд 768 млн рублей, расходы — 9 млрд 31 млн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, бюджет областного центра на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов был утвержден депутатами 20 декабря в ходе очередной сессии во втором, окончательном чтении.

Sami Деревянные счёты

Бюджет останется социально ориентированным — на образование, культуру и спорт будет направлено около 70% всех трат. Деньги распределены по 13 муниципальным программам, которые разработаны на базе Стратегии развития Липецка до 2035 года.

В ходе подготовки ко второму чтению к проекту бюджета поступило восемь поправок, шесть из которых депутаты одобрили, две — отклонили. В число принятых уточнений вошла корректировка распределения средств на благоустройство Каменного лога и Нижнего парка. На Каменный лог в 2017 году планируется потратить 80 миллионов рублей, а в двух последующих — по 10 миллионов. На парк — 35 миллионов рублей в 2017 году, а затем — по 50 миллионов ежегодно. При этом Нижнему парку в 2017 году дополнительно будет предоставлена субсидия в 16,5 млн рублей на вырубку самосева. Более 650 миллионов рублей на возведение школы в микрорайоне «Елецкий» перенесли из программы по развитию образования в программу градостроительной деятельности в Липецке. Три миллиона рублей депутаты адресно направили на ремонт системы отопления в школе №37.

«Документ был тщательно проработан. Все спорные моменты обсуждались очень подробно, в том числе на этапах публичных слушаний и первого чтения. В итоге бюджет получился сбалансированным. Несмотря на экономические сложности, никак не пострадала социальная сфера. Все это значит, что Липецк продолжит нормально жить и развиваться», — заявил председатель горсовета Игорь Тиньков.