Гдов, Псковская область, 20 декабря, 2016, 20:53 — ИА Регнум. В отношении главы Гдовского района Псковской области Михаила Разумнова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ («Использование главой органа местного самоуправления своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 декабря, в прокуратуре региона, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Она показала, что 19 ноября 2014 года глава Гдовского района издал постановление о продаже своей супруге земельного участка площадью 830 кв метров в деревне Кленно за 48 тысяч рублей, незаконно включив в его состав ещё один земельный участок — площадью 200 кв метров, предоставленный ранее по договору аренды иному физическому лицу.

«Санкция ч.2 ст.285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — отметили в прокуратуре Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, факт незаконной продажи главой района земли своим родственникам в ноябре прошлого года послужил основанием для представления прокуратуры в адрес Гдовского районного собрания депутатов. Прокурор требовал отстранения главы района от должности, но депутаты представление прокурора отклонили большинством голосов.

Напомним, что Михаил Разумнов был избран главой Гдовского района 14 сентября 2014 года, в выборах он участвовал как кандидат от партии «Единая Россия».