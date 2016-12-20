Курган, 20 декабря, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В Кургане экстремально низкие температуры воздуха скорректировали движение транспорта и новогодние мероприятия. Традиционная «Ёлка Губернатора» перенесена с 23 на 26 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Цитата из к/ф «Морозко». реж. Александр Роу. 1964. СССР «А тепло ли тебе, девица?»

Соответствующее решение приняли участники организационного комитета по подготовке и проведению новогодних праздников. Всего на эту ёлку приглашены 710 юных жителей Зауралья. Часть из них будет добираться из отдалённых районов на автобусах. Выезжать придётся рано утром.

При этом прогноз погоды на тот день не самый радостный — порядка минус 30 градусов. Чтобы предотвратить различные возможные ЧП с участием детей, и было решено перенести ёлку.

Кроме того, автовокзал Кургана отменил из-за холодов несколько автобусных рейсов. Пассажирам пригородного и междугороднего сообщения работники автовокзала советуют брать с собой тёплые вещи и документы, удостоверяющие личность.