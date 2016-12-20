Волжский, Волгоградская область, 21 декабря, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Дни трибуны на главной площади города Волжского Волгоградской области сочтены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 21 декабря, уже до конца текущего года объект, признанный аварийным, будет демонтирован.

Volzsky.ru Снос трибуны на главной площади города Волжского

По оценке специалистов, фактический износ трибуны на площади Ленина достиг 70%. Строительно-техническая экспертиза показала, что строение имеет дефекты и повреждения, которые невозможно исправить. Трибуна не только изжила свой век и более непригодна для эксплуатации, но и представляет опасность и угрозу здоровью и жизни граждан — существует вероятность обрушения сооружения. К демонтажу аварийного сооружения рабочие уже приступили.

«Трибуна используется всего два или три раза в год при проведении общегородских мероприятий. На такие случаи можно возводить мобильную конструкцию — сейчас много современных материалов и технологий. Можно сделать быстровозводимую трибуну в праздничном стиле», — считает заместитель председателя городской общественной организации «Клуб первостроителей» города Волжского Александр Рожнов.

От снова трибуны город ничего не потеряет, считает Рожков, напротив, «откроется прекрасный вид на красивую площадь».

После того, как трибуну демонтируют, на ее месте в парке «Волжский» проведут работы по благоустройству. Проекто пока разрабатывается, но уже известно, что здесь будет общественное пространство — клумбы, лавочки, малые архитектурные формы. Никакие торговые объекты и объекты капитального строительства здесь не предусмотрены.

До последнего времени первостроитель трибуны высказывали возмущение по поводу сноса одного из наиболее ярких фрагментов города, отмечает издание «Ахтуба 34». Однако позднее в корне сменили свою позицию. Как заявил Александр Рожков, исторической ценности объект не представляет: строение было возведено 32 года назад с целью проведения массовых мероприятий, демонстраций и шествий.