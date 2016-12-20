Белгород, 20 декабря, 2016, 20:34 — ИА Регнум. В Белгороде задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, преступление было совершено в июне 2016 года в одном из поселков Белгородского района. Злоумышленник, 57-летний, мужчина, является родственником девочки. Придя к ней домой, пока матери ребенка не было дома, он изнасиловал девочку. О произошедшем мать потерпевшей узнала только спустя полгода и сразу обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району задержали 57-летнего жителя Белгорода, подозреваемого в совершении преступления. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Материалы направлены в Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК Российской Федерации по Белгородской области. Сейчас устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.