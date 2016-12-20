Москва, 20 декабря, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь сотрудников органов безопасности в Кремле выразил благодарность сотрудникам российских спецслужб за выучку, компетентность и мужество, сообщает официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности

«Хочу поблагодарить личный состав российских спецслужб за высокую выучку, компетентность и личное мужество», — сказал Президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что сотрудники спецслужб, отдавшие свою жизнь за безопасность миллионов сограждан, никогда не будут забыты.

Глава российского государства отметил, что действующие сотрудники российских спецслужб являются достойными наследниками ветеранов органов госбезопасности, которые «всегда честно и добросовестно служили Отечеству, показывали примеры настоящего патриотизма и верности долгу, действовали по велению сердца и всегда помнили, что Россия у нас одна и её нужно беречь и защищать, как бы ни менялись политические эпохи и страницы нашей истории».