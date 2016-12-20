Анкара, 20 декабря, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Выставочный зал Центра современного искусства, где был убит террористом посол России в Турции Андрей Карлов, будет носить его имя, сообщается в распространенном заявлении мэрии Анкары.

Imperiyanews.ru Андрей Карлов

Мэрия Анкары заявила, что зал Центра современного искусства в Анкаре, в котором произошло убийство посла России в Турции, будет носить имя Андрея Карлова.

Кроме того, муниципалитет турецкой столицы официально осудил нападение на посла России. По словам властей Анкары, нападавший смог пройти через систему охраны Центра, предъявив полицейское удостоверение.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о решении правительства переименовать улицу Анкары, на которой расположено российское посольство, в улицу Андрея Карлова, чтобы увековечить его память.

Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова 19 декабря расстреляли во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Полиция ликвидировала нападавшего, которым оказался 22-летний летний Мевлют Мерт Алтынташ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что убийство посла России в Турции выгодно тем, кто хочет сорвать усилия по урегулированию в Сирии.

Следственная группа из России уже прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства Андрея Карлова.