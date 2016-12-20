Душанбе, 20 декабря, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В таджикской столице усилены меры по обеспечению безопасности здания российского диппредставительства. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, передает «Sputnik Таджикистан».

Флаг России

По словам дипломата, таджикские власти по просьбе российской стороны обеспечили дежурство наряда ОМОН по периметру и выставили дополнительную бронетехнику у здания посольства.

Отмечается также, что дополнительные меры безопасности предприняты и в отношении диппредставидельств Китая, Франции, Германии, Великобритании и США.

ИА REGNUM напоминает, что вчера, 19 декабря, в Анкаре было совершено вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, после чего от полученных ранений он скончался в больнице. Во время выступления на фотовыставке «Россия глазами турков» дипломату в спину несколько раз выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который спустя несколько минут был убит турецкими правоохранительными органами.

Москва назвала произошедшее террористическим актом и попыткой сорвать нормализацию отношений России и Турции.