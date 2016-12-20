Москва, 20 декабря, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал спецслужбы своевременно раскрывать враждебные планы против России. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 декабря, сообщает телеканал RT.

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Путин заявил, что своевременное вскрытие любых вражеских планов против России, откуда бы они ни исходил, имеет важнейшее значение.

«Надо также закрепить успехи, достигнутые за последние годы в противодействии и иностранным разведкам (не будем забывать и об этом), тем службам, которые продолжают попытки получить доступ к информации политического, военного, экономического и научного характера», — подчеркнул российский лидер.

Под постоянным контролем спецслужб должны находится такие важные вопросы, как противодействие коррупции, борьба с преступлениями в сфере экономики, надёжная защита государственных рубежей и обеспечение бесперебойной работы систем госуправления и связи.