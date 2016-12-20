Москва, 20 декабря, 2016, 20:00 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

  • В Кремле назвали цель убийства российского посла в Турции. Реакция мировой общественности на совершенное преступление;
  • В Берлине на рождественской ярмарке грузовик врезался в толпу людей. Реакция мировой общественности;
  • Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму;
  • Выборщики в США подтвердили победу Трампа и поставили рекорд;
  • Владимира Путина просят «образумить» мэра Москвы.

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