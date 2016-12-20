Радио REGNUM: выпуск за 20 декабря
Москва, 20 декабря, 2016, 20:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Кремле назвали цель убийства российского посла в Турции. Реакция мировой общественности на совершенное преступление;
- В Берлине на рождественской ярмарке грузовик врезался в толпу людей. Реакция мировой общественности;
- Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму;
- Выборщики в США подтвердили победу Трампа и поставили рекорд;
- Владимира Путина просят «образумить» мэра Москвы.