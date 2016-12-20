Москва, 20 декабря, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности, поздравил сотрудников российских спецслужб, сообщает официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности

Владимир Путин поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником, который служит символом уважения к людям, защищающим суверенитет и национальные интересы России, безопасность и права ее граждан, готовым с риском для жизни выполнять поставленные перед ними задачи.

Президент напомнил, что спецслужбы России имеют богатую историю, на протяжении которой показывали примеры настоящего патриотизма и верности долгу, служения Отечеству вне зависимости от политических перемен в разные периоды его истории.

Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение сотрудников органов безопасности достойно продолжает традиции, переданные ему предыдущими поколениями работников спецслужб.

Глава российского государства подчеркнул, что граждане России ждут от органов безопасности эффективной работы по нейтрализации многоликих внешних и внутренних угроз для нашего общества.

В свете убийства в Анкаре посла России Андрея Карлова и теракта в Берлине Владимир Путин еще раз напомнил о необходимости объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, которое является залогом победы в этой борьбе.

Президент России отметил необходимость сохранения собранности и мобилизованности ФСБ и других спецслужб и ведомств, поддержания высокого уровня координирующей роли Национального антитеррористического комитета.

Владимир Путин перечислил основные направления антитеррористических мероприятий, напомнив о необходимости борьбы с пропагандой экстремизма во всех его формах, особое внимание уделяя попыткам втягивания молодежи в такие группировки.

Кроме того, необходимо закреплять успехи, достигнутые в последние годы в противодействии иностранным разведкам, продолжающим попытки получить доступ к политическим, военным, экономическим и научным секретам России. Не менее важным остается вопрос противодействия коррупции, борьбы с экономическими преступлениями, защиты рубежей российского государства и бесперебойности работы системы государственного управления и связи.

Владимир Путин поблагодарил личный состав российских спецслужб за высокую выучку, компетентность и личное мужество. Президент России подчеркнул, что отдавшие свою жизнь за безопасность миллионов наших сограждан никогда не будут забыты.

В финале своего поздравления глава российского государства пожелал сотрудникам спецслужб успехов, счастья и здоровья, а также поздравил с наступающим Новым годом.