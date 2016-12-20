Москва, 20 декабря, 2016, 19:34 — ИА Регнум. ОНФ расширит проектную деятельность, направив усилия на системное решение проблем при активном участии граждан страны. В числе приоритетов деятельности Народного фронта в следующем году — экология, благоустройство дворов и качество дорог.

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«Мы начинаем активизировать проектную работу, акцентируя ее прикладной характер. Через наши проекты, как федеральные, так и региональные, мы продолжаем решать наиболее чувствительные для граждан вопросы, — заявил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов, — У нас есть основные федеральные проекты, такие как «За честные закупки», «За права заёмщиков», «Народная экспертиза», но появляются и новые, в том числе и региональные. Важно, чтобы в их работу были вовлечены простые люди, активные и неравнодушные, поскольку эта деятельность направлена на улучшение условий, в которых мы все живем. Проектная работа затрагивает социальные, экологические вопросы, проблемы обустройства окружающей среды, дорог, придомовых территорий и другие темы, которые требуют не только строгого гражданского контроля, но и зачастую серьезных мер по улучшению существующей ситуации, что называется, здесь и сейчас».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева рассказала о том, какую работу Народный фронт будет проводить в рамках предстоящего Года экологии. Она отметила, что будет продолжена реализация выдвинутых ранее инициатив Движения, а также будут запущены новые проекты, предполагающие учет мнения граждан как в процессе выявления, так и в выработке путей решения экологических проблем на местах.

«Одним из новых проектов движения станет «Интерактивная карта свалок» — геоинформационный ресурс, на котором любой пользователь сможет обозначить незаконный полигон, стихийную свалку и принять непосредственное участие в их ликвидации. Проект должен стать одним из механизмов повышения эффективности общественного контроля за санитарным состоянием каждого региона, — заявила Ольга Тимофеева, — Мы также планируем запустить «Зеленый щит» — в рамках этого проекта усилия будут сосредоточены на сохранении и развитии лесопарковых зон внутри и вокруг населенных пунктов».

В ходе заседания был также представлен проект «Комфортная городская среда», направленный на создание условий для активного участия жителей в обустройстве городских зон отдыха людей и придомовых территорий.

«Необходимо сформировать ответственное отношение людей к дворовой инфраструктуре, рассказать гражданам о возможности оформления придомовых территорий в общедолевую собственность, что дает право распоряжения этими земельными участками и, соответственно, позволяет повышать комфорт проживания, — заявила член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, — В ежегодном послании Федеральному собранию президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил запустить проект по обустройству внутригородских территорий и предложил активистам ОНФ включить в обсуждение и принятие решений жителей этих территорий. В рамках проекта «Комфортная городская среда» мы планируем разработать и реализовать целый ряд инструментов и мероприятий, в том числе создать единый онлайн-справочник и методические пособия по решению часто встречаемых у людей проблем, сформировать систему обучения граждан по выявлению типичных нарушений в сфере благоустройства, подготовить каталог лучших практик и многое другое. Самое главное — чтобы люди подключались к этому процессу, делились опытом и вместе с нами развивали городскую среду».

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев в свою очередь рассказал о развитии проекта уже работающего проекта «Убитые дороги». Он подчеркнул, что будут разработаны общедоступные механизмы, позволяющие голосовать за отбор дорог, которые по мнению жителей, автомобилистов в первую очередь нуждаются в ремонте.

«В частности, в наших планах — создание интерактивной карты очередности дорожных работ и ремонта опасных участков дорог, а также разработка мобильного приложения для сбора и систематизации данных о ненормативном состоянии дорожного полотна (ямы, люки, бордюры, системы водоотвода). Мы нацелены на повышение эффективности проведения дорожных работ, с учетом мнения граждан, а не маршрутов чиновников», — подчеркнул Александр Васильев.

На заседании Центрального штаба ОНФ были представлены как федеральные, так и региональные проекты, в которых получили развитие темы «строительных полуфабрикатов» (социальные объекты, которые были торжественно открыты, но так и не заработали), нового аварийного жилья (переселение людей из аварийного жилья в дома низкого качества), социальных стандартов (оценка качества социальных услуг), приобщения молодежи к историческому и культурному наследию страны и др.