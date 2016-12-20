Смоленск, 20 декабря, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Сроки выдачи разрешений на строительство в Смоленске должны быть сокращены до 20 дней уже с нового года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Результаты проделанной работы по показателю Национального рейтинга «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» обсуждались 19 декабря на совещании членов администрации Смоленской области.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1959

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» осуществляет подготовку ежегодного национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, главная цель которого — оценка ключевых факторов создания благоприятного инвестиционного климата и эффективности усилий региональных властей по его улучшению. Одним из факторов, влияющих на инвестиционный климат, являются сроки выдачи разрешений на ведение строительства.

Заместитель губернатора — начальник департамента инвестиционного развития Ростислав Ровбель отчитался об исполнении поручений, данных ранее главой региона с целью изыскать в существующей системе оказания государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство дополнительные резервы, направленные на сокращение количества процедур и сроков выдачи разрешений.

Данная процедура оценивается с момента обращения предпринимателя с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка до момента фактического начала строительства. Отмечалось, что профильными департаментами совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований разработан типовой административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, рекомендованный к применению всем муниципалитетам до конца этого года.

Также, как отмечалось, реализован комплекс мероприятий по сокращению сроков подготовки градостроительного плана земельного участка с 30 до 20 дней и закреплению их в административных регламентах. На данный момент только Смоленск и Вязьма не провели необходимую работу.

«Здесь ключевое — это то, как начнет работать новая администрация. Тот первый опыт работы с ней, который получат застройщики, возводящие объекты недвижимости в областном центре, и станет лучшей рекламой, если подходы эти изменятся», — сказал на совещании губернатор Алексей Островский, поручив главе Смоленска Владимиру Соваренко до конца этого года внести все необходимые изменения в нормативную базу с тем, чтобы первое поданное застройщиком заявление в новом году было рассмотрено в течение 20 дней.

В ближайшее время будет подписан административный регламент, согласно которому срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 45 дней, а к середине 2017 года его планируется сократить до 30 дней. Ранее он составлял 60 дней. Практика показывает, что в отдельных случаях экспертиза может быть проведена за шесть дней.

Благодаря внесенным изменениям в областной закон «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» в части дополнения случаев, при которых не требуется выдача разрешений на строительство, удалось существенно упростить процедуру технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры. Причем, как для физических лиц, так и для юридических. Это нововведение положительно оценили и в муниципалитетах.

Также Ростислав Ровбель акцентировал внимание на необходимости дополнительного расширения перечня объектов капитального строительства, при возведении которых застройщику не требовалось бы получать разрешение на строительство. При организации данной работы учитывается опыт передовых в этом плане регионов, в частности, Московской и Тюменской областей.

Было отмечено, что с 1 декабря 2016 года организовано онлайн информирование органами муниципальных образований департамента инвестиционного развития, осуществляемое через систему электронного документооборота, о подаче заявлений о выдаче разрешений на строительство и о принятых по результатам рассмотрения решениях. За этот период уже поступило 113 документов, касающихся строительства жилых домов, многоквартирных домов и нежилых объектов капитального строительства. Наибольшая активность зафиксирована в Смоленске, Смоленском, Сафоновском и Дорогобужском районах.

При анализе поступившей информации сделаны выводы: сроки в соответствии с нормами Градостроительного кодекса России (10 дней) сокращены до пяти дней, что в два раза меньше правового стандарта, а в некоторых случаях и до двух. Так, в двухдневный срок выдано два разрешения в Сафоновском и Дорогобужском районах.

Также всеми муниципальными образованиями заключены соглашения с многофункциональными центрами по вопросам выдачи разрешений на строительство, проведено соответствующее обучение персонала. Если в прошлом году через МФЦ было подано всего одно заявление о выдаче разрешения на строительство, то в 2016 году — уже более 100 заявлений. При этом наибольшая динамика отмечена в ноябре.

«Мы создали, действительно, качественную дорожную карту, обсудили ее с Агентством стратегических инициатив, и, если будем строго следовать данной карте, то, я думаю, уже в следующем году мы по данной процедуре должны находиться в Топ-10», — подытожил Ростислав Ровбель.

Начальник департамента по строительству и ЖКХ Елена Соколова отметила, что по поручению губернатора проводится анализ отказов выдачи разрешений на строительство, который на практике всегда правомерен и связан с замечаниями к правоустанавливающим документам на земельный участок и несоответствием проектной документации градостроительному плану земельного участка.

Департаментом проанализированы факторы, мешающие застройщику или инвестору подготавливать необходимую документацию для выдачи разрешения на строительство. К сожалению, в большинстве случаев это связано с выдачей технических условий. Выход из ситуации — создание «единого окна», где застройщик или инвестор смогут одновременно получить все технические условия. Губернатор поддержал данную инициативу и поручил членам администрации организовать эту работу в тестовом режиме, уделив особое внимание выдаче техусловий Смоленским «Горводоканалом».

Кроме того, по словам Елены Соколовой, выявлена избыточная процедура в части согласования сводного плана инженерных сетей всеми ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день городом Смоленском в свой административный регламент внесены соответствующие изменения, и данная процедура исключена.

Алексей Островский поручил своим заместителям проработать вопрос исключения избыточных требований в нормативной документации всех муниципалитетов по курируемым ими направлениям: «Нужно посмотреть по всем 27 муниципальным образованиям, в каких документах, по каким направлениям есть избыточные пункты, создающие препятствия с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности региона».

Кроме того, как сообщил начальник департамента по информационным технологиям Андрей Рудометкин, разработан типовой регламент муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде. После его принятия на муниципальном уровне будет создана единая информационная система, позволяющая вести единый реестр разрешений на строительство. Система позволит заявителю отслеживать статус предоставления услуги посредством единого личного кабинета, а также осуществлять межведомственное взаимодействие, в том числе, включая результаты экспертизы проектной документации. Планируемый срок внедрения — 1 апреля 2017 года. При этом отмечалось, что подобные разработки есть только в Тюменской и Московской областях.