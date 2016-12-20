Лондон, 20 декабря, 2016, 19:22 — ИА Регнум. «В правительстве Великобритании уверены, что Россия ведет пропагандистскую кампанию, целью которой является ослабление Альбиона. В ход идут любые приемы: кибершпионаж, распространение дезинформации и фейковых новостей», — пишет с волнением корреспондент газеты Дебора Хейнс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ложь западных СМИ

Переживания журналистки настолько сильны, что она даже не в состоянии привести ни одного факта в поддержку своей версии. Зато она целиком солидарна с выражением некоторыми неназванными политиками и деятелями из разведки (куда ж без них-то?) «опасений, что русские агенты, в числе которых есть и британские граждане, проникли уже во все британские структуры и компании. Это проникновение настолько сильно, что несколько ученых Кембриджского университета даже отказались на днях участвовать в конференции, посвященной работе разведки».

Ученые, как удалось установить Деборе, «опасались, что попадут под влияние Кремля».

Автор считает, что дальше так жить нельзя и «правительству следует предпринимать больше усилий ради того, чтобы оценить опасность и сформулировать ответы на российское давление». Лучшим вариантом, по мнению журналистки, было бы создание «Кабинета военного времени» (такое название носило правительство Великобритании в 1940−45 гг.) или, по крайней мере, разработать общеправительственную стратегию противодействия Москве».