Москва, 20 декабря, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Пенсионный фонд Российской Федерации опроверг информацию о якобы задержке выплаты некоторым пенсионерам единовременной выплаты в пять тысяч рублей. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ПФР сегодня, 20 декабря.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду, Санкт-Петербург

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что некоторые российские пенсионеры не смогут в срок получить компенсационную выплату в пять тысяч рублей, которые предусмотрены им за отсутствие полной индексации пенсий в текущем году. Якобы в казначействе нет достаточного количества средств.

Но ПФР эту информацию опровергает. Все российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей в установленный срок — с 13 по 29 января без каких-либо исключений.

Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд уже заложены в бюджет ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.