Липецк, 20 декабря, 2016, 19:11 — ИА Регнум. В Липецкой области водитель пассажирского автобуса высадил на 20-градусный мороз 13-летнего школьника. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе регионального СКР.

Зима

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса (маршрут Телелюй — Липецк) заподозрил, что проездной билет, который предъявил 13-летний мальчик, поддельный, и высадил мальчика из автобуса в 20-градусный мороз.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — сообщили в СКР.

В Ленинградской области расследуют случай гибели 77-летнего мужчины: таксист привез его по неправильному адресу, перепутав деревни, высадил пожилого человека на морозе и уехал. Мобильного телефона у пожилого человека не оказалось. Мужчина умер на улице от инфаркта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько аналогичных скандалов произошло в других регионах. В Новгородской области: водитель автобуса высадил четвероклассника на мороз: мальчик пытался расплатиться 50-рублевой купюрой, у водителя не нашлось сдачи. Ребенок шел до школы два километра по морозу.

В Рязани школьника, возвращавшегося с тренировки со спортивным луком, выгнали из маршрутки, потому что у него не было с собой денег на оплату провоза багажа. Водителя маршрутки уже уволили, еще одному водителю был объявлен выговор, а власти провели с перевозчиками инструктаж и обязали их зимой провозить детей без сопровождения взрослых при любых условиях.