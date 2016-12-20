Калуга, 20 декабря, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Проект бюджета Калуги на 2017 год во втором чтении рассмотрели 20 декабря калужские парламентарии на очередном заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра Одиночникова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, традиционно муниципальный бюджет сохраняет свою социальную направленность. Расходы на социальную сферу составят порядка 70% — 5 млрд 719 млн рублей.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» из городского бюджета будет выделено 896 млн рублей, из областного — 2 млрд 277 млн рублей.

5,5 млн рублей будет направлено на проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных школ и благоустройство территорий, 2,7 млн рублей — наобеспечение условий комплексной безопасности, 84 млн рублей — на организацию питания учащихся. 22 млн рублей будет направлено на проведение ремонта зданий детских дошкольных учреждений, ремонт веранд и установку систем видеонаблюдения, 1,8 млн рублей — на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений.

В 2017 году планируется выделить 25 млн рублей для приобретения здания для размещения детского сада в микрорайоне Кошелев. На укрепление материально-технической базы и проведение ремонта учреждений дополнительного образования в 2017 году планируется направить 4,8 млн рублей. На реализацию программы по социальной поддержке граждан из городского бюджета выделяется 189 млн рублей, из областного — 908,4 млн рублей, из федерального бюджета — 521,8 млн рублей. 12,8 млн рублей будет направлено на финансирование летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.

На реализацию программы по развитию культуры и искусства выделяется 446 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование учреждений дополнительного образования, библиотек и учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы и обеспечение безопасности.

262 млн рублей будет направлено на развитие физической культуры и спорта. 10 млн рублей запланировано на текущий ремонт и содержание уличных тренажёрных комплексов, 17 млн рублей — на строительство спортивных площадок с искусственным покрытием. На строительство бассейна в микрорайоне Турынино в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 млн рублей.

324 млн рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга». В том числе, 180 млн рублей — на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 12,3 млн рублей — на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. 114 млн рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилья. 3 млн рублей — на снос расселённых домов.

На совершенствование улично-дорожной сети направят 588 млн рублей. На содержание тротуаров и автомобильных дорог, ямочный ремонт, ремонт ограждений и лестничных сходов, содержание искусственных сооружений и ливневой канализации планируется направить 491 млн рублей. На проведение ремонта автомобильных дорог и тротуаров, в том числе 12 подходов к пешеходным переходам около средних общеобразовательных учреждений будет направлено 30 млн рублей. На проектирование и строительство автомобильных дорог выделяется 67 млн рублей. Планируется выполнение проектных и строительно-монтажных работ по строительству кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар, строительству автомобильных дорог к тренировочным базам ЧМ-2018, строительству улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей, строительству подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе деревни Марьино.

Также бюджетные средства планируется направить на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Тарутинская на участке от Синих мостов до ул. Радищева, автомобильной дороги поселка Северный-Окружная, моста через реку Яченка в районе деревни Белая, автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино».

На ремонт и асфальтирование дворовых территорий и межквартальных проездов выделяется 21,6 млн рублей. 10 млн рублей планируется выделить на ремонт размежеванных дворовых территорий. На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения запланировано 45 млн рублей. На благоустройство городских территорий выделяется 356 млн рублей.

4,5 млн рублей выделяется для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Проект бюджета одобрен и рекомендован к утверждению городской Думой.

Депутаты также одобрили предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Калуги» ветерану Великой Отечественной войны Полине Сергеевне Королёвой. Она — единственный живущий сейчас в Калужской области участник освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 году. В рядах Красной Армии — с 23 июня 1941 года, награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». В декабре 1941 года молодая медсестра находилась в составе 50-й армии, была контужена в боях за освобождение Калуги.

На заседании также заслушали информацию об исполнении бюджета Калуги за 9 месяцев 2016 года и о ходе реализации муниципальной программы «Гражданская инициатива». В рамках программы управлением по работе с населением была организована масштабная работа по патриотическому воспитанию молодёжи, озеленению и благоустройству города, а также правовому воспитанию граждан.

«Работа была выведена на качественно новый уровень, — подчеркнул председатель комитета Александр Одиночников, — в связи с этим хочу выразить благодарность всем сотрудникам управления по работе с населением».

Члены комитета поддержали предложение наградить Знаком городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» начальника отделения ПО «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго» «МРСК Центра и Приволжья» Константина Самсонова. Под его руководством проводились аварийно-восстановительные работы на электросетях после снегопадов и ледяного дождя в ноябре 2016 года.

Также были одобрены технические изменения в постановление городской Думы «Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин города Калуги» и Положение «О территориальном общественном самоуправлении».

Поддержку членов комитета получило и предложение о назначении конференции граждан по вопросам организации ТОС на территории деревни Калашников Хутор.