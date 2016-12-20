Ташкент, 20 декабря, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает МИД Узбекистана.

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«Мы решительно осуждаем акты терроризма и экстремизма в любых формах и проявлениях. Данная трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества по противодействию таким бесчеловечным вызовам современности. В эти скорбные дни Узбекистан выражает чувства всесторонней солидарности народу России», — говорится в послании.

Мирзиёев также передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким российского дипломата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, покушение на посла РФ в Турции Андрея Карлова было совершено 19 декабря 2016 г. на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист был убит на месте. Российский дипломат, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.