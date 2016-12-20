Москва, 20 декабря, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров лично встретит в аэропорту самолет с телом российского посла в Турции Андрея Карлова, убитого террористом при исполнении служебного долга, заявил глава российского внешнеполитического ведомства на общем собрании Российского совета по международным делам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти Андрея Карлова у здания МИДа в Москве

«Я с удовольствием выступлю перед вами, а потом поеду в аэропорт встречать борт с телом Андрея Геннадьевича. Вечная память», — сказал Сергей Лавров участникам собрания.

По его мнению, это трагическое происшествие может стать новым импульсом для международной борьбы с терроризмом. Сергей Лавров добавил, что это убийство заставляет максимально эффективно работать над созданием международного антитеррористического фронта.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с телом погибшего от рук террориста посла России в Турции прошла в аэропорту Анкары.

После церемонии прощания, тело посла Карлова будет доставлено в Москву. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет отпевание усопшего в Храме Христа Спасителя.

Напомним, Андрей Карлов был застрелен в спину бывшим сотрудником полицейского спецназа Турции 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства.