Москва, 20 декабря, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турции согласовали совместное заявление по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Mil.ru Флаги России, Ирана и Турции

Он рассказал, что вместе с Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом было подготовлено совместное заявление по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта.

В совместном заявлении России, Ирана и Турции подтверждается уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской арабской республики подчеркнул Лавров.

«Я хочу подчеркнуть, что вклад в достижение договоренностей внесли и министры обороны, которые встречались параллельно с нами», — заявил Лавров.

Также он добавил, что министры иностранных дел Ирана и Турции солидарный с российской позицией, заключающейся в том, что военное решение сирийского конфликта отсутствует.