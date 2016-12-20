Лондон, 20 декабря, 2016, 18:05 — ИА Регнум. «Убийство российского посла, скорее всего, сблизит Россию и Турцию. Не стоит проводить параллели между случившимся вчера и убийством эрцгерцога Фердинанда в 1914 году. Нет оснований рассчитывать, что из-за этого возникнет региональный кризис», — пишет корреспондент The Guardian Джулиан Борджер.

Kremlin.ru Флаги России и Турции

«Оба государства считают, что все это — проделки Запада, пытающегося науськать их друг на друга. Без сомнения, и Путин, и Эрдоган сделают все для того, чтобы «перевести стрелки» вины в случившемся на стратегических противников, — подчеркивает журналист. — Россия всегда имела преимущество в отношениях между Москвой и Анкарой. Теперь ее влияние в этой паре только усилится. Турция и раньше демонстрировала свою лояльность Москве, введя свои войска в северную часть Сирии, однако не создавая помех проасадовским формированиям осаждать Алеппо. Наоборот, турки сдержали курдов, которые Дамаску тоже поперек горла».

«То, что террорист выкрикивал исламистские лозунги наводит на мысль, что он либо джихадист, либо сторонник Фетхуллаха Гюлена, — размышляет на страницах другого издания The Times обозреватель Ричард Спенсер. — Так как Гюлен получил политическое убежище в США, то за Москвой и Анкарой не заржавело тут же озвучить вполне предсказуемые предположения, что в убийстве российского посла прослеживается след ЦРУ».

«Такая слаженность в выражении мнения говорит об ослаблении последствий недавно существовавшего раскола между Россией и Турцией. Убийство посла, конечно, станет испытанием для вновь созданного альянса Путин — Эрдоган, но поможет укреплению отношений между двумя лидерами. Их дружба пока была построена только на взаимном личном восхищении, теперь для нее появится дополнительная опора», — прогнозирует журналист.