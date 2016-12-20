Лондон, 20 декабря, 2016, 18:03 — ИА Регнум. На британской верфи в Барроу-ин-Фернесс 19 декабря состоялась церемония крещения четвертой по счету атомной подводной лодки класса Astute, получившей имя Audacious, сообщает портал flotprom.ru

Defence Images Атомная подводная лодка «Амбуш» типа «Астьют»

Атомная подводная лодка Audacious («Одейшес»), заложенная в марте 2009 года, будет спущена на воду в 2017 году, в состав британского военно-морского флота ее планируется передать в 2018 году. Audacious является четвертой из семи атомных субмарин класса Astute, заказанных для ВМС Великобритании. На верфи в Барроу-ин-Фернесс на разных стадиях постройки находятся еще три лодки этого класса: «Энсон», «Агамемнон» и еще одна пока не получившая имени атомная субмарина.

По информации СМИ, все семь АПЛ класса «Астьют» будут базироваться в Шотландии на базе ВМС «Клайд».

Головной корабль этой серии, «Астьют», по названию которого именуется весь класс этих кораблей, был передан флоту в ноябре 2010 года. В 2013 и 2016 годах ВМС Великобритании получили еще две атомные субмарины этого класса — «Амбуш» и «Артфал».

Атомные подводные лодки класса «Астьют» являются самыми крупными и мощными многоцелевыми субмаринами британских ВМС. 97-метровые подлодки могут действовать как в составе флота, так и в отрыве от него. Они способны уничтожать надводные корабли и подводные лодки, наносить удары по наземным целям, высаживать группы боевых пловцов и вести разведку.

От своих предшественников субмарины класса «Астьют» отличаются меньшей заметностью и более приспособлены для действий на прибрежном мелководье.

В качестве силовой установки субмарины используют ядерный реактор PWR2 компании «Роллс-Ройс» с 25-летним циклом непрерывной эксплуатации. Главным оружием атомных подводных лодок этого класса являются крылатые ракеты «Томагавк», способные поражать цели на расстоянии до 2,2 тыс. км.