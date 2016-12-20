Атомная подлодка Audacious готовится к спуску на воду в Великобритании
Лондон, 20 декабря, 2016, 18:03 — ИА Регнум. На британской верфи в Барроу-ин-Фернесс 19 декабря состоялась церемония крещения четвертой по счету атомной подводной лодки класса Astute, получившей имя Audacious, сообщает портал flotprom.ru
Атомная подводная лодка Audacious («Одейшес»), заложенная в марте 2009 года, будет спущена на воду в 2017 году, в состав британского военно-морского флота ее планируется передать в 2018 году. Audacious является четвертой из семи атомных субмарин класса Astute, заказанных для ВМС Великобритании. На верфи в Барроу-ин-Фернесс на разных стадиях постройки находятся еще три лодки этого класса: «Энсон», «Агамемнон» и еще одна пока не получившая имени атомная субмарина.
По информации СМИ, все семь АПЛ класса «Астьют» будут базироваться в Шотландии на базе ВМС «Клайд».
Головной корабль этой серии, «Астьют», по названию которого именуется весь класс этих кораблей, был передан флоту в ноябре 2010 года. В 2013 и 2016 годах ВМС Великобритании получили еще две атомные субмарины этого класса — «Амбуш» и «Артфал».
Атомные подводные лодки класса «Астьют» являются самыми крупными и мощными многоцелевыми субмаринами британских ВМС. 97-метровые подлодки могут действовать как в составе флота, так и в отрыве от него. Они способны уничтожать надводные корабли и подводные лодки, наносить удары по наземным целям, высаживать группы боевых пловцов и вести разведку.
От своих предшественников субмарины класса «Астьют» отличаются меньшей заметностью и более приспособлены для действий на прибрежном мелководье.
В качестве силовой установки субмарины используют ядерный реактор PWR2 компании «Роллс-Ройс» с 25-летним циклом непрерывной эксплуатации. Главным оружием атомных подводных лодок этого класса являются крылатые ракеты «Томагавк», способные поражать цели на расстоянии до 2,2 тыс. км.