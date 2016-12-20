Чебоксары, 20 декабря, 2016, 17:57 — ИА Регнум. В Чувашии накануне нового года более всего дорожают свежие огурцы, лук, карамель и водка — дешевеют макароны и конфеты, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на отдельные потребительские товары за период с 13 по 19 декабря, опубликованные Чувашстатом.

Pixabay.com Огурцы

Из наблюдаемых продовольственных товаров за неделю более всего повысились цены на свежие огурцы (на 13,9%), репчатый лук (на 4,9%), карамель (на 1,6%) и водку (на 1,5%), в среднем составив соответственно в расчёте на килограмм 127,47 рублей, 19,78 рублей, 175,07 рублей и 514,1 руб/л. Также значительно выросли цены на цельное стерилизованное молоко, картофель, творог (на 1,6−1%). Помимо этого, подорожали: пастеризованное молоко, баранина, курятина, варёная колбаса, сливочное масло, печенье, сыры, яйца, свежая капуста (на 0,7-, 2%).

Ряд продуктов питания подешевел. Более всего снизились цены на вермишель (на 4,8%) и макаронные изделия (на 4,2%), в среднем составив соответственно 45,97 и 42,89 руб/кг. Значительно подешевели и конфеты, полукопчёная колбаса, подсолнечное масло, свежие помидоры, рыба, яблоки (на 2,8−1%). Также уменьшились цены на говядину, хлеб, пшено, сахар, пшеничную муку, рис, свинину, сметану, мясные консервы, маргарин, чай, соль, гречку (на 0,9−0,1%).

Из наблюдаемых непродовольственных товаров повысились цены на стиральный порошок, мыло, майку, футболку, дизельное топливо (на 2,1−1,2%), бензин марок АИ-92, АИ-95 и выше, отечественные сигареты с фильтром (на 0,5−0,3%). Снизились цены на кроссовые туфли (на 1,2%), собранную на автозаводе в России иномарку (на 0,4%) и телевизор (на 0,03%).

Тарифы на наблюдаемые виды услуг пассажирского транспорта и жилищно-коммунального хозяйства не изменились.