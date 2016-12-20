Калуга, 20 декабря, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сегодня, 20 декабря, торжественно вручил дипломы и сертификаты участникам и победителям конкурсов молодёжных бизнес-проектов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, молодые калужане, учащиеся и студенты, успешно выступили на российских и международных конкурсах, в частности, заняли первое место в дистанционном конкурсе инновационных идей «Менеджмент риска».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На церемонии

Глава города тепло поздравил ребят и пожелал им новых успехов и достижений.

«Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев неоднократно отмечали важную роль бизнеса в развитии нашего государства, и большее значение активных молодых людей в развитии предпринимательства, реализации перспективных проектов, — подчеркнул Александр Иванов. — Государственной думой был принят ряд законов, направленных на поддержку предпринимательства. В настоящее время в Калуге идёт формирование нового созыва Молодёжной палаты при городской Думе, надеюсь, что многие из вас пополнят её ряды и сформируют экономический блок Молодёжной палаты».

Вместе с Александром Ивановым дипломы и сертификаты одаренным молодым калужанам вручал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области Андрей Колпаков.