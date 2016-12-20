Минск, 20 декабря, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков считает арестованных в республике авторов ИА REGNUM «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран. Об этом он заявил 20 декабря на пресс-конференции в Минске.

Belarus.mid.ru Посол Александр Суриков

«Это белорусские граждане, это дело процессуально белорусское. Нас, как Российскую Федерацию… Очень радикальные журналисты, так бы я сказал. Вы многие читали их выступления, мы тоже REGNUM этот получаем. Очень сильно сомневаемся, что все эти выступления работают на укрепление братских связей между российским народом и белорусским народом. А вот многое есть на вбивание клиньев», — заявил российский дипломат.

Он также выразил сомнение, что арестованные журналисты являются истинными патриотами страны, в которой они живут. «Потому что такие формулировки как «недогосударство», «недонарод» не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны», — сказал Суриков.

При этом посол России признал, что в ситуации с арестом журналистов «есть какая-то дисгармония в вопросах свободы слова». «Но есть и вопросы радикализма, разрушения межгосударственной дружбы, братской дружбы. Есть очень много вопросов, которые те органы, которые этим занимаются, должны как-то посмотреть, и, не вторгаясь в свободу слова, принимать соответствующее решение», — сказал Суриков, отметив, что «в этом деле надо очень хорошо разобраться».

Напомним, в начале декабря 2016 года белорусскими властями были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Всем им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Министр информации Белоруссии Лилия Ананич в своём официальном комментарии о причинах задержания журналистов буквально признала политические мотивы репрессий, заявив, что в материалах ИА REGNUM подавалась в тенденциозном ключе деятельность Александра Лукашенко и властных структур республики в разных областях, при этом «постоянно муссировались тезисы о якобы уходе Беларуси на Запад, антироссийской политике белорусской власти и так далее».

Редакция ИА REGNUM подтверждает своё неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии. Редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.