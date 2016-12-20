Калуга, 20 декабря, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Церемония открытия движения на транспортной развязке «174 километр» автомобильной дороги М-3 «Украина» состоялась сегодня, 20 декабря, в Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в торжествах приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, заместитель генерального директора — исполнительный директор АО «ДСК «АВТОБАН» Александр Ракецкий, члены регионального кабинета министров, дорожники.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новая дорожная развязка под Калугой.

Объем вложенных в строительство средств составил около миллиарда рублей.

Поздравляя дорожников с окончанием работ, губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что в результате их слаженной, грамотной работы транспортная развязка введена в эксплуатацию на год раньше намеченного срока. «Благодаря вашему труду область в этом году получает 50 километров дороги, отвечающей всем современным требованиям. Это очень большая победа и большой результат не только для региона, но и для всей страны. Пятая часть всех введенных в Российской Федерации в эксплуатацию дорог в 2016 году построены в Калужской области», — подчеркнул он.

Говоря о перспективах сотрудничества с Государственной компанией «Автодор» и подрядной организацией «ДСК «АВТОБАН», Анатолий Артамонов выразил надежду, что взаимодействие будет происходить «также эффективно и, мы получим еще более хорошие условия и для развития экономики, и для развития туризма, и для организации жизни на территории области».

«Хорошие дороги — важнейший показатель качества жизни человека на земле», — резюмировал калужский губернатор.

Напомним, транспортная развязка «174 километр» расположена в месте пересечения с автодорогой I категории «Калуга — Медынь». Ее схема выполнена по типу «труба» — максимально приближенные другу к другу шоссе — для экономии занимаемых земель и уменьшения перепробега автомобилей.

В составе развязки два путепровода (длиной 79,58 м и 85,58 м соответственно) через основную дорогу на направлениях «Калуга — Медынь» и «Медынь — Калуга». Отделение поворачивающих потоков от скоростного движения достигается устройством разделительной полосы шириной 2,75 м. Трасса освещена, установлено 278 световых опор.