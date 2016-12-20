Саратов, 20 декабря, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В Саратове братья Чербаевы с подельником Титиневым похитили 144 антикварных самовара общей стоимостью 3 млн рублей, 500 тыс. рублей и другое имущество, принадлежащие их отцу и его сожительнице, причинив материальный ущерб на общую сумму более 4 млн 507 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Кузнецов Самовары

Прокуратурой Саратова направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего Александра Титенева Александра, которому инкриминируется ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), 34летнего Дмитрия Чербаева Дмитрия — ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ (кража) и Максима Чербаева — по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, указанные лица с 2013 года по ноябрь 2015 года по предварительному сговору совершили ряд преступлений имущественного характера из квартиры дома №57 по улице Чапаева в Саратове.

Братья, достоверно зная, что один из потерпевших, являющийся отцом обвиняемых, находится в исправительной колонии, отбывая назначенное по уголовному делу наказание, а его сожительница с указанной квартиры переехала, вступили в преступный сговор на совершение данного преступления.

Реализуя задуманное, Чербаевы незаконно проникли в квартиру потерпевшего, откуда тайно похитили 144 антикварных самовара общей стоимостью более 3 млн рублей, денежные средства в размере 500 тысяч рублей, а также иное имущество, принадлежащие потерпевшему и его сожительнице, причинив своими преступными действиями материальный ущерб потерпевшим на сумму более 4 млн 507 тысяч рублей.

Кроме того, Дмитрий Чербаев и Александр Титенев обвиняются в покушении на приобретение права мошенническим путем на земельный участок и расположенный на нем одноэтажный жилой дом.

Так, после получения денежных средств от представителя потерпевшей за переоформление земельного участка, на котором расположен жилой дом, Титенев, являясь собственником указанного имущества, выдал нотариальную доверенность представителю потерпевшей, на право осуществления сделок по регистрации указанного имущества.

Однако Титенев и Дмитрий Чербаев приняли решение отозвать выданную нотариальную доверенность, о чем уведомили управление Росреестра по Саратовской области, с целью приостановления сделки. Не согласившись с решением управления Росреестра о приостановлении сделки, потерпевшая обратилась в суд с гражданским иском о переходе права собственности на указанное имущество.

Решением суда требования потерпевшей были удовлетворены.

Несмотря на осведомленность о решении суда, Титенев и Дмитрий Чербаев пытались повторно перепродать указанное имущество, в результате чего, также получили задаток за сделку купли-продажи в размере 110 тысяч рублей от второго потерпевшего.