Минск, 20 декабря, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Белоруссия надеется, что по итогам переговоров с Россией сторонам удастся найти компромиссное решение в споре о цене на газ. Об этом заявил в интервью Reuters белорусский премьер-министр Андрей Кобяков. Он отметил, что условия «должны быть сопоставимые», а лучше равные между субъектами хозяйствования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

Кобяков сказал, что Россия и Белоруссия ведут активные переговоры по газовому вопросу с лета 2015 года. Иногда сторонам удается находить определенные развязки. Так, по словам премьера, в октябре Минск считал, что решение найдено, но потом российские партнеры изменили позицию и выступили за дополнительный раунд переговоров. Сейчас в Белоруссии рассчитывают, что у сторон получится достигнуть компромисса.

«Мы найдем, я думаю, решение. Наше сотрудничество должно учитывать интеграционную составляющую», — сказал Кобяков.

В противном случае интеграция не сможет работать. Глава белорусского правительства отметил, что касательно российско-белорусских отношений не говорят о ситуации между «очень плохо и хорошо», речь идет «между хорошо и еще лучше».

Андрей Кобяков пояснил вопрос относительно цен на газ. По его словам, из-за того, что цена на голубое топливо в России в два раза ниже по сравнению с Белоруссией, то конкурентоспособность белорусских товаров ниже по сравнению с российскими. В связи с этим Минск видит два выхода из сложившейся ситуации: поднять цену на газ в России или привести цены для Белоруссии в соответствии с российскими ценами.

«Если вы не можете поднять у себя внутри, тогда приведите цены для Белоруссии в соответствии с вашими ценами. Тем более что на это есть вся договорная правовая база, которая подписана еще в 2011 году», — сказал глава правительства.

Напомним, что долг Белоруссии перед Россией за газ составляет около $300 млн. Он образовался из-за того, что Минск недоплачивал за российское голубое топливо, так как считал контрактную цену несправедливой. Россия, в свою очередь, сократила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. А вице-премьер Аркадий Дворкович уже говорил, что Москва ожидает оплаты долга. В начале декабря Минск в качестве жеста доброй воли выплатил часть долга, конкретную сумму так и не назвали. 17 декабря стало известно, что РФ вернула Белоруссии аванс. Вице-премьер назвал переговоры «сложными» и заявил, что российская сторона ожидает полного погашения задолженности.

Достичь компромисса в газовом вопросе желают обе стороны. Так, ранее российский посол в Белоруссии Александр Суриков выразил надежду на то, что споры между двумя странами будут улажены до 20 декабря. Однако по состоянию на вторник, 20 декабря, стороны пока так и не пришли к компромиссу.

На прошлой неделе ряд СМИ писал о том, что Минск может погасить прямую задолженность за российское голубое топливо с начала года, если в ближайшее время получит третий и четвёртый транши кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС. Но это не все условия. Еще Минск, продолжая считать, что цены на газ для страны завышены, хочет получить льготу в виде ежегодных $300 млн.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Фонда энергоразвития Андрей Листовский ранее говорил, что в Белоруссии сегодня, действительно, есть проблемы с бюджетом из-за общего кризиса, поэтому она ищет новые источники финансирования. В целом эксперт подчеркнул, что стороны в любом случае найдут компромиссное решение. Однако он не исключил и возможности того, что Россия может продолжить критиковать белорусских партнеров и принять в итоге политическое решение.