Чебоксары, 20 декабря, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В Чувашии из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территориях ряда районов разрешили охоту на кабанов. Соответствующее распоряжение опубликовало сегодня, 20 декабря, Минприроды республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева На свиноферме

Согласно документу, отстрел будет проводиться «в целях предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания». Охота на кабана разрешена с 20 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года на территориях Батыревского, Ибресинского, Комсомольского, Шемуршинского и Шумерлинского районов. Планируется, что будет добыто не более 185 животных.

Мероприятия по регулированию численности кабанов проводятся в связи с обнаружением на территориях Алатырского и Порецкого районов фактов падежа диких кабанов от африканской чумы свиней. Ранее Минприроды Чувашии приняло распоряжение об отстреле на территориях охотничьих угодий в данных муниципалитетах не более 119 кабанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выявлен очередной очаг африканской чумы свиней (АЧС). На этот раз геном заболевания выявлен при исследовании дикого кабана, добытого 4 декабря в охотхозяйстве в Порецком районе и в последующем вывезенного в поселок Ибреси Ибресинского района. Ранее на территории охранной заповедника в Алатырском районе были обнаружены трупы пяти кабанов — трех сеголеток и двух полуторагодовалых диких кабанов. В ходе проведения лабораторных исследований был выделен материл вируса АЧС. На территориях Алатырского и Порецкого района вернули карантин и ввели запрет на охоту.

Напомним, в августе и сентябре в Чувашии очаги африканской чумы свиней были выявлены в хозяйствах Порецкого и Алатырского района. При ликвидации очагов было уничтожено свыше 2930 свиней в хозяйствах граждан, расположенных в первых угрожаемых зонах: 2615 голов — в Порецком районе, 314 голов — в Алатырском районе. В августе и сентябре на борьбу с африканской чумой свиней из резервного фонда правительства Чувашии было потрачено 19,93 млн рублей. Средства предназначались гражданам в качестве возмещения ущерба за отчуждение свиней и изъятие продуктов животноводства.