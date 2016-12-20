Берлин, 20 декабря, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине пакистанец не причастен к преступлению, а настоящий террорист все еще остается на свободе, сообщает германская газета Welt со ссылкой на руководство берлинской полиции.

Metropolico.org Немецкая полиция

По информации издания, у полицейских нет уверенности, что задержанный является исполнителем теракта, поэтому они считают, что настоящий террорист остается на свободе и опасен для людей.

Глава берлинской полиции Клаус Кандт прямо заявил, что он не уверен в том, что задержанный является исполнителем теракта

Напомним, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина вместе с собравшимися там людьми. В результате 12 человек погибли, еще 48 были госпитализированы с ранениями различной тяжести. Власти Германии признали случившееся терактом.

Ранее сообщалось, что правоохранители через некоторое время задержали водителя этого грузовика. Им оказался пакистанец 1993 года рождения, проникший в Германию через Балканы в феврале 2016 года.