Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2016, 17:11 — ИА Регнум.

Ситуация с выплатой задолженности заработной платы шахтёрам обанкротившейся группы компаний «Кингкоул» остается тяжелой. Инициативная группа горняков выразила недоверие властям в решении их проблемы и вновь сделала заявление, сообщил ИА REGNUM 20 декабря представитель протестной группы шахтёров.

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«На нас оказывается беспрецедентное давление, шахтеров запугивают представители ростовской власти. В этом, к слову, проявляется типичное лицемерие партии власти — шумно заявить в телевизор о том, как они, оказывается, заботятся о нас, и в то же время всячески давить наш протест и стараться оттянуть практическое решение вопроса», — сказано в заявлении.

Напомним, «жертвами» угледобывающей компании-банкрота считаются более 2,5 тыс. человек, задолженность перед которыми превышает 300 млн рублей. Семьи горняков сетуют на то, что их семьи живут впроголодь, дети лишены будущего.

На выплату долгов с августа уже было направлено 50 млн рублей. По информации регионального правительства, до конца 2016 года на эти цели будет направлено еще столько же. Но, по мнению пострадавших работников «Кингкоула», этого недостаточно.

«Власть неоднократно давала нам обещания, но все они не были выполнены. Мы получили смехотворные суммы компенсации долгов и больше ничего. После того, как мы начали протестовать — мирно, законно — на нас начали давить, нас начали пугать, как будто мы требуем не погашения долгов, а как минимум разрушения конституционного строя. Власть не хотела никакой огласки нашей проблемы», — не скрывают шахтёры.

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Между тем, собственник ГК «Кингкоула» Владимир Пожидаев находится под арестом. Его будут судить за злоупотребление полномочиями, повлекшему тяжкие последствия и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат (ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ).

Кроме того, перед судом предстанет экс-директор ОАО «Замчаловский антрацит» Валерий Ивашечкин, обвиняемый в неисполнении обязанностей налогового агента. Следователи полагают, что в период с 11 февраля по 22 декабря 2014 года он умышленно не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц исчисленного и удержанного с заработной платы работников предприятия на общую сумму около 18 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос с долгами перед шахтерами вынесен на федеральный уровень. В Гуково регулярно проходят встречи шахтёров компании-банкрота «Кингкоул» с чиновниками. Уже была озвучена идея о возможности использования средств резервного фонда РФ для погашения задолженности. Этот вопрос пока не проработан до конца. Выплаты будут продолжены также посредством реализации имущества компании.

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