Тбилиси, 20 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Ситуацию в экономике страны и состояние курса национальной валюты — лари президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает главной проблемой страны. Об этом на брифинге 20 октября заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По ее информации, в связи с создавшейся в экономике и на валютном рынке ситуацией президент поддерживает активную коммуникацию с премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Национального банка Кобой Гвенетадзе.

«Глава государства доверяет Георгию Квирикашвили и Кобе Гвенетадзе и считает, что их квалификация и сотрудничество дадут эффектные результаты и в ближайшее время удастся стабилизировать курс национальной валюты.

По состоянию на 20 декабря, официальный обменный курс лари по отношению к доллару США $1 — 2,7412 лари. В пунктах обмена валюты за доллар требуют более 2,8 лари. За последний период вырос по отношению к грузинскому лари и российский рубль. Если месяц назад 100 российских рублей стоили 3,8221 лари, то на 20 декабря курс лари по отношению к рублю достиг уже 4,4363 лари за 100 рублей.