Глава МИД Белоруссии проводит встречи в Тбилиси
Тбилиси, 20 декабря, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 20 декабря прибыл с первым официальным визитом в Тбилиси. Он уже встретился с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран сделали совместные заявления.
Как заявил Михаил Джанелидзе, он надеется, что «этот визит придаст особый импульс тесным связям между двумя странами и их дальнейшему развитию».
На встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли, культуры и гуманитарных отношений. Стороны подчеркнули значение проведения регулярных политических консультаций между двумя странами, а также необходимость углубления сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе в формате Восточного партнерства.
Михаил Джанелидзе назвал историческим решение об открытии в Тбилиси посольства Белоруссии, что, по его оценке, будет содействовать дальнейшему углублению взаимоотношений между Грузией и Белоруссией.
Министр иностранных дел Грузии сообщил белорусскому коллеге о ситуации на «оккупированных территориях» и еще раз подчеркнул важность мирного урегулирования конфликтов. Владимир Макей выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.
Главу МИД Белоруссии также принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений и дальнейшего углубления сотрудничества. Особенно было подчеркнуто значение развития экономических и торговых отношений между двумя странами.
Президент Грузии отметил важность открытия в Тбилиси посольства Белоруссии, что будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних взаимоотношений. Речь также шла о визите президента Грузии в Белоруссию, который планируется в будущем году.
На встрече обсуждалась ситуация на «оккупированных территориях». В беседе с президентом Грузии Владимир Макей еще раз подтвердил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.
В рамках визита глава МИД Белоруссии проведет встречи с другими представителями исполнительной и законодательной власти Грузии и католикосом-патриархом Илией Вторым.