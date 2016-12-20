Тбилиси, 20 декабря, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 20 декабря прибыл с первым официальным визитом в Тбилиси. Он уже встретился с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран сделали совместные заявления.

Mfa.gov.ge Встреча министров иностранных дел Белоруссии и Грузии

Как заявил Михаил Джанелидзе, он надеется, что «этот визит придаст особый импульс тесным связям между двумя странами и их дальнейшему развитию».

На встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли, культуры и гуманитарных отношений. Стороны подчеркнули значение проведения регулярных политических консультаций между двумя странами, а также необходимость углубления сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе в формате Восточного партнерства.

Михаил Джанелидзе назвал историческим решение об открытии в Тбилиси посольства Белоруссии, что, по его оценке, будет содействовать дальнейшему углублению взаимоотношений между Грузией и Белоруссией.

Министр иностранных дел Грузии сообщил белорусскому коллеге о ситуации на «оккупированных территориях» и еще раз подчеркнул важность мирного урегулирования конфликтов. Владимир Макей выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Главу МИД Белоруссии также принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений и дальнейшего углубления сотрудничества. Особенно было подчеркнуто значение развития экономических и торговых отношений между двумя странами.

Президент Грузии отметил важность открытия в Тбилиси посольства Белоруссии, что будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних взаимоотношений. Речь также шла о визите президента Грузии в Белоруссию, который планируется в будущем году.

На встрече обсуждалась ситуация на «оккупированных территориях». В беседе с президентом Грузии Владимир Макей еще раз подтвердил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

В рамках визита глава МИД Белоруссии проведет встречи с другими представителями исполнительной и законодательной власти Грузии и католикосом-патриархом Илией Вторым.