Чебоксары, 20 декабря, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Пост уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии будет сохранён. Сегодня, 20 декабря, на очередной сессии Госсовета республики депутаты отменили своё октябрьское решение об упразднении данного института и возложении функций на регионального омбудсмена, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Шаг назад был сделан после того, как в ситуацию вмешались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и детский омбудсмен Анна Кузнецова: глава Чувашии Михаил Игнатьев, первым публично заявивший о планах по ликвидации поста, после общественного резонанса наложил вето на соответствующий закон и вернул его на повторное рассмотрение в Госсовет региона.

Cap.ru, администрация Алатыря 1 июня, 2016 г. День защиты детей в Алатыре

Парламентарии приняли новое решение по данному вопросу единогласно и без дискуссий. На его рассмотрение ушло 10 минут. Вице-спикер, глава комитета по государственному строительству Николай Малов пояснил, что данное решение принимается после дополнительного изучения «мнения общественности». Депутаты единодушно сняли с рассмотрения принятый 20 октября законопроект о возложении обязанностей детского омбудсмена на уполномоченного по правам человека. И отменили принятый тогда же проект постановления о ликвидационной комиссии по упразднению государственного органа Чувашии — уполномоченного по правам ребёнка в республике и его аппарата.

Пост детского омбудсмена в Чувашии упразднили, но могут вернуть. Функции по передаются региональному омбудсмену

Попытки оппозиции открыть обсуждение были пресечены голосованием: 36 депутатов были против дискуссий, пятеро выступили «за», трое воздержались. «Вы просто боитесь открыть обсуждение — вся суть Госсовета в этой ситуации», — высказал мнение лидер фракции справороссов Игорь Моляков. В то же время, он победоносно заметил: «Прислушались к голосу депутатов оппозиционных фракций, «Справедливой России». Я открыто выступал о том, что пост детского омбудсмена надо сохранить. Вовремя направленные письма сработали. И действительно, и Матвиенко, и новый российский омбудсмен заинтересовались такой своеобразной ситуацией в Чувашской Республике, и она была исправлена», — победоносно заметил главный бунтарь парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на политической репутации главы Чувашии Михаила Игнатьева сказалась и история с упразднением поста уполномоченного по правам ребёнка в республике. Ещё в сентябре руководитель региона, провожая в Госсовет детского омбудсмена Вячеслава Рафинова на пост главы комитета, первым в республике заявил, что рассматривается вопрос об упразднении института уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. «Отдельная практика в Российской Федерации сложилась, будем проводить соответствующие консультации», — сказал Игнатьев, сославшись на то, что «отдельные регионы пошли на упразднение». Что главой Чувашии сказано — Госсоветом республики сделано. Функции детского омбудсмена возложили на регионального уполномоченного по правам человека. При этом пост детского омбудсмена упразднили под предлогом экономии бюджетных средств, «человеческого фактора» и что ребёнок — «тоже человек».

Возникает вопрос, с кем проводились консультации и кто давал советы, если после упразднения института уполномоченного Михаил Игнатьев вынужден публично отыгрывать назад и отклонять закон о его ликвидации. Шаг назад глава Чувашии сделал после письма спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, к которой обратилась детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Председатель СовФеда подчеркнула, что объединение институтов уполномоченных по правам человека и по правам ребенка рекомендуется только в исключительных случаях. Игнатьев вернул документ в Государственный Совет для повторного рассмотрения — с пометкой, что следует учесть доводы спикера верхней палаты парламента, а также мнение общественности.

Депутаты в Чувашии ушли в минимум и спорили со спикером. Вторая сессия Госсовета прошла при полупустом зале