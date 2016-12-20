Рязань, 20 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Рязанская область сохранила «стабильный» уровень в рейтинге Fitch Ratings, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе правительства Рязанской области.

Флаг Рязанской области

Агентство Fitch Ratings подтвердило Рязанской области долгосрочные и краткосрочные рейтинги. Так, регион сохранил позиции в долгосрочном рейтинге дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «A (rus)», прогноз — «стабильный».

Одновременно агентство подтвердило рейтинги находящихся в обращении на внутреннем рынке приоритетных необеспеченных облигаций области на уровнях «B+» и «A (rus)».

В Рязанской области ведется активная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и поддержке предпринимательства, в том числе по снятию административных барьеров и снижению сроков рассмотрения вопросов, связанных с малым и средним бизнесом. Позитивная оценка рейтингового агентства расширяет возможности региона для привлечения инвестиций, позволяет укрепить позиции области в создании положительного экономического имиджа.