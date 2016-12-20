Выборг, Ленинградская область, 20 декабря, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области погиб водитель автомобиля, в который врезался выехавший на встречную полосу эвакуатор. Об этом сегодня, 20 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

commons.wikimedia.org Эвакуатор

Смертельная авария произошла около 14:30 на 87 километре федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

Эвакуатор выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Great Wall. В результате аварии водитель машины китайской марки скончался на месте происшествия, сообщили в дорожной полиции.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что трасса «Скандинавия», ведущая от Петербурга к границе с Финляндией, давно пользуется дурной славой у водителей из-за высокой аварийности. Главной претензией к трассе является отсутствие разделения встречных потоков автотранспорта, зачастую приводящее к лобовым столкновениям. Кроме того, на большей части трассы отсутствует освещение, а в зимнее время на дороге возникает гололед.

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