Москва, 21 декабря, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря, состоится завершающее осеннюю сессию 2016 года пленарное заседание Госдумы, сообщает ИА REGNUM. Нижняя палата парламента, прежде всего, почтит минутой молчания память убитого посла России в Турции Андрея Карлова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти Андрея Карлова у здания МИДа в Москве

Кроме того, в связи с убийством дипломата, которое МИД России расценило как теракт, парламентарии намерены принять заявление, обращенное ко всему мировому сообществу. «Будем требовать решительного осуждения провокаторов, противостояния тем, кто пытается внести смуту в создание подлинной антитеррористической коалиции, а кроме того форсированного и беспристрастного расследования этой трагедии», — отметил накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Все кто имеют к ней отношение, и возможные заказчики, которые могут находиться и за пределами Турции, должны быть самым суровым образом наказаны», — отметил он.

Депутат уверен, что это «будет эффективный документ, призывающий как к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом, так и дающий сигнал нашему МИД усилить охраны дипломатических миссий и дипломатов, которые в них работают, в странах ближневосточного региона и соседних, чтобы подобные чудовищные трагедии не повторились».

Трагическая смерть показала, где реально проходит линия фронта, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Дело в том, что наш посол — не военный человек, погиб на войне, на боевом посту», — говорит депутат. По его мнению, «международный черный интернационал объявил войну всему человечеству». «Эта трагическая смерть в очередной раз показала, где реальная линия фронта проходит и кто реально борется с терроризмом и защищает весь мир, а кто только размахивает санкционными дубинами, либо призывает к каким-то странным шагам, либо готовит странные резолюции в Совбезе ООН», — отметил парламентарий.

Госдума намерена призвать парламенты государств мира и международные парламентские организации решительно осудить участившиеся в последнее время акты насилия против дипломатических представительств и их сотрудников, решительно выступить против международного терроризма в любых его проявлениях, сплотиться для создания эффективной антитеррористической коалиции.

Депутаты призывают к безотлагательному налаживанию эффективного взаимодействия правоохранительных органов и других ведомств Российской Федерации, Турецкой Республики и других государств, ставящих не на словах, а на деле своей целью полное искоренение терроризма в отдельном регионе и в мире в целом.

Решительное и однозначное осуждение теракта в Анкаре руководством Турецкой Республики подтверждает уверенность парламентариев в том, что российско-турецкое сотрудничество, невзирая на все усилия его противников, будет по-настоящему эффективным и созидательным.

«Именно такое развитие событий, ведущее к установлению мира и спокойствия в регионе, полному освобождению от террористов всех населенных пунктов и восстановлению мирной жизни в многострадальной Сирии, по единодушному мнению депутатов Государственной думы, станет лучшим памятником мужественному сыну нашего народа — Андрею Геннадьевичу Карлову», — говорится в документе.