Москва, 20 декабря, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила американскую социальную сеть Facebook в информационной диверсии.

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Захарова выступила с резкой критикой в адрес администрации социальной сети Facebook. По словам официального представителя российского МИД, из её поста в Facebook удалили фотографию убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

«Удаление админами компании Фейсбук из моего аккаунт фотографии убитого посла Андрея Карлова — это акт не цензуры, но информационной диверсии. В курсе ли компания, кто эти админы и какие цели они преследуют? Возможно, это игиловцы?» — в гневе пишет Захарова.

На фотографии, которая является стоп-кадром с видеозаписи убийства Карлова, посол запечатлен за мгновение до выстрела убийцы. Сам стрелок стоит за спиной Карлова. Захарова подписала эту фотографию цитатой из песни Высоцкого: «Я не люблю, когда стреляют в спину».

Напомним, Карлов был вероломно застрелен накануне, 19 декабря, в Галерее современного искусства в Анкаре, где он открывал фотовыставку. Убийца Карлова — бывший сотрудник полицейского спецназа Турции — был ликвидирован на месте.