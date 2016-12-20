Ульяновск, 20 декабря, 2016, 17:21 — ИА Регнум. «Проект «Батюшка-онлайн» способствует развитию института семьи в Ульяновской области», — считает губернатор Сергей Морозов. Об этом он заявил на встрече с руководителем международного проекта Надеждой Земсковой.

Пресс-служба правительства Ульяновской области Губернатор Сергей Морозов

Проект «Батюшка-онлайн» является уникальным интернет-порталом, в рамках которого священники и архиереи со всей России и других стран мира отвечают на вопросы в режиме реального времени.

«При всем обилии инициатив, которые мы реализуем на территории региона, «Батюшка-онлайн» является одним из самых ярких проектов в сфере духовности не только всероссийского, но и международного уровня. Очень важно, что такой масштабный проект позволяет нам быть добрее и помнить те духовные и нравственные ценности, в том числе, которые нам передали наши предки», — отметил Морозов.

Совместно с правительством Ульяновской области организаторы проекта «Батюшка-онлайн» ведут масштабную просветительскую работу. Они проводят мероприятия для детей и молодежи, организуют экскурсии в храмы, паломнические поездки для воспитанников детских домов, школ-интернатов, детских садов, школьников и студентов.

Кроме того, при поддержке руководства региона проект выпустил сборник «О любви», общий тираж которого составил 2500 экземпляров.

В ходе встречи Земскова сообщила главе региона об уникальном мероприятии, которое прошло на территории регионального центра, когда на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Спасо-Вознесенском соборе для молодой пары не только было проведено таинство венчания, но и выездная регистрация брака.

«При поддержке правительства, управления ЗАГС по Ульяновской области и благословлению Митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия у нас впервые прошло такое событие. Это уникальный опыт, которого ещё не было в России. Уверена, что этот опыт будет интересен людям, так как многие пары хотят венчаться в храме, но по тем или иным причинам не делают этого», — заявила Земскова.

«Со своей стороны, мы поможем всем желающим в этом светлом деле. Особенно отрадно, что проект, который родился в Ульяновске, стал популярен не только в России, но и за рубежом. И очень приятно, что он получил большую поддержку губернатора Сергея Морозова, патриарха Кирилла и митрополита Анастасия. Считаю, что сотрудничество такого проекта с общественными организациями, политическими структурами и церковью в сфере духовно-нравственного воспитания очень важно», — заявила руководитель проекта.

Как сообщалось, «Батюшка-онлайн» был назван Патриархом Московским и всея Руси Кириллом одним из самых успешных медийных проектов Русской Православной Церкви.

В декабре 2015 года интернет-портал прошел региональный конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил субсидию в размере 289 тыс. рублей на издание первой книги проекта. В 2016 году проект также стал победителем конкурса «Общественное признание», проводимого Общественной палатой Ульяновской области, в номинации «Просветитель года».