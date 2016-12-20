Тбилиси, 20 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Денежные переводы из-за рубежа в Грузию в ноябре 2016 года составили $97,8 млн, что на $12,6 млн, или на 14,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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На первом месте по объему денежных переводов в Грузию по-прежнему стоит Россия, из которой в ноябре поступило $35,4 млн. Это на $2 млн больше суммы, переведенной из России в Грузию в ноябре 2015 года. В то же время, доля России в общем объеме денежных переводов сократилась с 39,2% до 36,2%.

На второе место вышли США, из которых поступило $10,3 млн. Это на $2,1 млн больше показателя за ноябрь прошлого года. $9,9 млн было переведено из Италии, $8,5 млн — из Греции, $8,1 млн — из Турции, $5,9 млн — из Израиля.

Из Грузии за рубеж в ноябре 2016 года было переведено $17,1 млн, что на 2,4 млн превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В частности, денежные переводы из Грузии в Россию составили $7,3 млн, что на $1 млн выше суммы, переведенной в Россию в ноябре прошлого года.