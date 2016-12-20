Москва, 20 декабря, 2016, 16:54 — ИА Регнум. У здания МИД РФ в Москве 20 декабря прошла акция памяти погибшего 19 декабря посла России в Турции Андрея Карлова. Молодежь и студенты вузов Москвы принесли цветы к портрету погибшего в Анкаре дипломата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти Андрея Карлова у здания МИДа в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти Андрея Карлова у здания МИДа в Москве

Собравшиеся, а их было не менее 200 человек, почтили память Андрея Карлова и призвали к объединению и борьбе с терроризмом.

Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова 19 декабря расстреляли во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Полиция ликвидировала нападавшего, которым оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти Андрея Карлова у здания МИДа в Москве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что убийство посла России в Турции выгодно тем, кто хочет сорвать усилия по урегулированию в Сирии.

Следственная группа из России уже прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства Андрея Карлова.