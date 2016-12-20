Москва, 20 декабря, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Основная цель тех, кто задумал это преступление — убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова — подорвать процесс нормализации отношений между Москвой и Анкарой, отомстить России за помощь лидеру Сирии Башар Асаду. Кроме того, это одновременно удар и по президенту Релжелу Эрдогану, у которого достаточно много врагов как в самой Турции, так и за рубежом. Их не стало меньше после того, как он уволил после путча более 2 тысяч военных и сотрудников спецслужб, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По его мнению, «в целом, обстановка в регионе достаточно сложная. Волна терактов, которая накрыла сегодня Турцию, выполняет задачу подорвать стабильность в стране и показать, что президент Эрдоган не способен контролировать ситуацию».

«Кроме того, любой теракт можно отличить по почерку. И судя по технике и стилю исполнения убийства — использование смертника (террорист не думал сдаваться), заказчики этого покушения находятся на Ближнем Востоке. Скорее всего, убийца принадлежит к исламским радикалам и мог быть связан с террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не исключена причастность к покушению российского посла Саудовской Аравии», — считает Глазунов.

«На такие преступления нельзя не реагировать адекватно, как это было с российским дипломатом в Катаре. На Востоке не любят слабых, их презирают. Поэтому Россия должна найти заказчиков убийства российского дипломата и продемонстрировать свою силу и маневренность, чтобы весь Ближний Восток видел, что она не намерена терпеть подобные политические провокации», — высказал свою точку зрения эксперт.