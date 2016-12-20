Тбилиси, 20 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Единое национальное движение (ЕНД) вызвало в парламент министров финансов и экономики Грузии. Соответствующее заявление от имени партии сделал депутат, лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе. Причиной такого требования называется состояние национальной валюты — лари, которая продолжает обесцениваться не только по отношению к доллару США, но и по отношению почти во всем иностранным валютам.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Туго с деньгами

Как заявил Бакрадзе на пресс-конференции 20 декабря, на 28 декабря назначено заседание парламентского меньшинства, на котором парламентская оппозиция ожидает услышать от министров план защиты грузинской национальной валюты от дальнейшего обесценивания.

Недельный срок ЕНД дает министру финансов Дмитрию Кумсишвили и министру экономики и устойчивого развития Георгию Гахария на разработку такого плана. Оппозиция ожидает от правительства и шагов, которые оно собирается предпринять для защиты населения от ущерба, нанесенного падением курса лари.

По состоянию на 20 декабря, официальный обменный курс лари по отношению к доллару США $1 — 2,7412 лари. В пунктах обмена валюты за доллар требуют более 2,8 лари. За последний период вырос по отношению к грузинскому лари и российский рубль. Если месяц назад 100 российских рублей стоили 3,8221 лари, то на 20 декабря курс лари по отношению к рублю достиг уже 4,4363 лари за 100 рублей.