Москва, 20 декабря, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Продавленная кукловодами Киевского режима резолюция в ООН по Крыму и Севастополю не имеет нечего общего с реальным положением дел в отношении соблюдения прав человека на полуострове и в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте!

По словам парламентария, России нечего скрывать от международного сообщества и те западные политики, кто хотел собственными глазами увидеть как живут и мирно соседствуют народы в Крыму, могли многократно убедиться в этом.

«Уверен, что объективный, непредвзятый взгляд на ситуацию на полуострове и положение крымских татар, о судьбах которых якобы так беспокоится Киев, позволит любым наблюдателям убедиться, что Порошенко использует очередной выдуманный повод для того, чтобы выклянчить на Западе очередную финансовую подачку и увести внимание от совершаемых его подчиненными преступлений», — заявил депутат.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму. В резолюции генсека ООН просят найти пути для доступа в Крым международных миссий по наблюдению за правами человека. Документ призывает Россию обеспечить доступ в Крым международных миссий и неправительственных правозащитных организаций. Заявляется, что «международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации». В целом в документе осуждаются «ущемления прав жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и представителей других этнических и религиозных групп».