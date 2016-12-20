«Резолюция по Крыму — повод Порошенко выклянчить подачку у Запада»
Москва, 20 декабря, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Продавленная кукловодами Киевского режима резолюция в ООН по Крыму и Севастополю не имеет нечего общего с реальным положением дел в отношении соблюдения прав человека на полуострове и в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
По словам парламентария, России нечего скрывать от международного сообщества и те западные политики, кто хотел собственными глазами увидеть как живут и мирно соседствуют народы в Крыму, могли многократно убедиться в этом.
«Уверен, что объективный, непредвзятый взгляд на ситуацию на полуострове и положение крымских татар, о судьбах которых якобы так беспокоится Киев, позволит любым наблюдателям убедиться, что Порошенко использует очередной выдуманный повод для того, чтобы выклянчить на Западе очередную финансовую подачку и увести внимание от совершаемых его подчиненными преступлений», — заявил депутат.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму. В резолюции генсека ООН просят найти пути для доступа в Крым международных миссий по наблюдению за правами человека. Документ призывает Россию обеспечить доступ в Крым международных миссий и неправительственных правозащитных организаций. Заявляется, что «международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации». В целом в документе осуждаются «ущемления прав жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и представителей других этнических и религиозных групп».