Тбилиси, 20 декабря, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 20 декабря отправляется в Турцию с однодневным рабочим визитом. По информации пресс-службы правительства Грузии, Георгий Квирикашвили примет участие в церемонии открытия Евразийского тоннеля, которая пройдет 20 сентября в Стамбуле.

Gov.ge Встреча премьер-министров Турции и Грузии

В рамках визита грузинский премьер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Турции Бинали Йылдырымом.

Георгий Квирикашвили посетит место трагедии у стадиона «Бешикташ», где почтит память жертв теракта 10 декабря.

В состав грузинской делегации входят министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа и советник премьера в вопросах международных отношений Тэдо Джапаридзе.