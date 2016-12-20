Москва, 20 декабря, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Сворачивания спортивных отношений между Москвой и Анкарой из-за убийства российского посла в Турции Андрея Карлова не будет. Об этом сообщил журналистам вице-премьер российского правительства по вопросам физкультуры, спорта и молодёжной политики Виталий Мутко сегодня, 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Мутко, который также возглавляет Российский футбольный союз (РФС), уточнил, что, в связи с произошедшим в Турции нужно действовать в том же ключе, что и российское политическое руководство.

«А что до отношений с Турцией, они сворачиваться не будут. Безусловно, исходя из политических установок, никаких запретов и сокращений не будет», — сказал он.

Мутко рекомендовал клубам премьер-лиги при планировании сборов в Турции уделять большое внимание вопросам безопасности. Он сообщил, что с Федерацией футбола Турции будут проведены дополнительные переговоры по безопасности, а также — с МИД Турции и консульскими структурами.

Напомним, Андрей Карлов убит в Анкаре накануне, 19 декабря. Убийца дипломата восемь раз выстрелил в свою жертву. На фотовыставке, на которой произошла трагедия, ранены ещё три человека.